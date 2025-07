Rinnovati gli organismi dirigenti dell'ISREC per il mandato 2025-29. Righello confermato presidente

L’Assemblea dei Soci della Fondazione ISREC- Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea “Umberto Scardaoni” ha rinnovato, nella seduta di venerdì 27, i propri organismi dirigenti per il prossimo mandato 2025-2029.

Sono risultati indicati dai soci fondatori per l’organismo dirigente CdA: ANPI provinciale (Franco Delfino e Jacopo Marchisio) per FIVL (Nicola Nante - docente Università degli studi di Siena - e Gianfranco Cagnasso), per il Comune di Savona l’Assessore Maria Gabriella Branca e sono stati eletti dall’Assemblea i sei membri che vedono novità proposte dal presidente uscente Righello con l’elezione unanime di: Andrea Avalli -giovane docente ricercatore storico, Angelo Maneschi, anch’esso docente e ricercatore storico, Maurizio Picozzi - ex magistrato e saggista.

A questi nuovi membri si affiancano: Anna Traverso (bibliotecaria storica di ISREC), Carlo Speranza (già membro del CdA e deputato alla carica di Vicepresidente e tesoriere). Franca Ferrando è stata eletta Presidente dell’Assemblea provinciale e Mauro Righello è stato riconfermato per acclamazione nella funzione di Presidente della Fondazione ISREC.

L’Istituto, che vede un consuntivo di molte iniziative in questi anni, sia per la parte legate alla Resistenza e alla guerra di Liberazione, sia alla parte dell’età contemporanea, ha sviluppato progetti culturali significativi grazie all’apporto finanziario dei soci, di Regione Liguria, di taluni Comuni savonesi e al cofinanziamento della fondazione A. De Mari.

Rinnovata l’intesa con gli istituti scolastici savonesi con la formazione di docenti e studenti (ISREC è accreditato con Ministero dell’ Istruzione e del merito) ed attivata convenzione con l’Università degli studi di Genova per tirocini per studenti, mentre è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Savona per l’utilizzo dei locali di Via Maciocio – sede dell’Istituto, che vede peraltro un incremento del 69% delle iscrizioni di nuovi soci.

Mauro Righello:” Sono onorato e ringrazio per il rinnovo della carica, convinto che le attività di ricerca e divulgazione abbiano un valore importante, soprattutto in un tempo in cui le democrazie vedono un deterioramento. Quindi la conoscenza rappresenta un presupposto essenziale per compiere scelte libere e consapevoli. Questo vale a maggior ragione per le nuove generazioni”.