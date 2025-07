Mancata raccolta deiezioni canine e in giro senza maglietta e in costume per Celle: elevate le prime multe

Sono in corso i controlli in borghese da parte degli agenti della Polizia Locale di Celle Ligure finalizzati a garantire il rispetto delle norme contenute nel nuovo regolamento comunale di polizia urbana.

Durante i servizi sono state elevate le prime sanzioni amministrative nei confronti di cittadini e visitatori che non hanno osservato le modifiche disposte dal Comune lo scorso 7 giugno.

In particolare, le violazioni hanno riguardato il divieto di gettare a terra o nei tombini i mozziconi di sigaretta; il divieto di circolare a torso nudo o in costume al di fuori delle aree balneari; l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine e di utilizzare la bottiglietta d’acqua per la pulizia.