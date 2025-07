Miasmi a Marina, "Impegno X Finale": "Segnalazioni e soluzioni 'fai da te', intervenga il Comune"

Rione di Marina "sporco, maleodorante da settimane, privo di un'attenzione che meriterebbe".

La denuncia arriva dal gruppo di minoranza “Impegno x Finale”, riferendo le segnalazioni giunte «in queste settimane da molti nostri concittadini che ci hanno manifestato un forte disagio».

"Il Comune ci ha avvisato che i cattivi odori dipendono da una rottura della condotta fognaria ora riparata - continuano i consiglieri -. Ma i miasmi restano, e infatti passeggiando per il centro non si può non notare le chiusure delle griglie di raccolta acque “fai da te” fatte dalle diverse attività commerciali stanche delle lamentele (più che giustificate) dei passanti e dell'assenza di risposta da parte degli organi competenti".

La proposta è quindi di un intervento puntuale sulla rete della raccolta: "Se il danno alla condotta è effettivamente stato riparato, come ci dicono - continuano - occorre effettuare lavaggi in tutto il centro storico, utilizzare enzimi profumati e disinfettare tutte le condotte delle acque piovane che evidentemente hanno avuto sversamenti fognari. Insomma si suggerisca caldamente al Consorzio di intervenire per limitare i grandi disagi. Si potrebbe intervenire coi mezzi di protezione civile o coi mezzi di Sat, ma qualcosa si deve fare".

"Ieri sera alla processione di San Pietro avevamo un fantastico profumino che accompagnava uno degli eventi religiosi più attesi della città. Queste cose devono essere previste prima", conclude il gruppo di minoranza.