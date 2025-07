Ex “Volo dei Gabbiani” a Varazze, pubblicato il bando per la nuova gestione dello spazio sportivo e ricreativo

E' stato pubblicato dal Comune di Varazze l'atteso bando per la concessione in uso dell’ex “Volo dei Gabbiani”, l’immobile comunale nella zona residenziale dei Piani di San Giacomo. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 11 agosto 2025.

La procedura riguarda la concessione in uso di un locale commerciale per attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprensivo delle strutture sportive annesse: campo da minigolf, campo da calcio, spogliatoi e piscina, che costituiscono parte integrante del compendio. Tutti i documenti sono consultabili sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

“Con la pubblicazione di questo bando - dichiarano il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore al patrimonio Laura Manna - l’Amministrazione ha mantenuto l’impegno di non lasciare inutilizzato e privo di prospettive un immobile comunale importante per la frazione. L'obiettivo è sempre stato di ridare vita a un luogo che, rappresenta uno spazio di aggregazione e servizio per tutta la comunità. Il compendio si trova in una frazione prettamente residenziale, affacciata sul mare in un contesto di pregio. L’auspicio è quello di riuscire a trovare una gestione di qualità per la tipologia dei servizi offerti, grazie alle molteplici potenzialità che l’area data in concessione può fornire. Infatti, sia la parte dedicata ai servizi sportivi, sia la porzione di complesso destinata a bar, ristorazione, club house, garantiscono una pluralità di opportunità di sviluppo ed investimento che ben si sposano nel contesto di pregio residenziale come quello dei Piani di San Giacomo”.

Il bando è strutturato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una chiara prevalenza del punteggio riservato alla proposta di gestione e manutenzione dell’immobile e dell’area circostante. È certamente una scelta che riflette la volontà dell’Amministrazione di favorire un progetto capace di offrire servizi stabili e utili alla collettività, più che un semplice ritorno economico.

“Siamo consapevoli - proseguono il sindaco e l’assessore - che questo bando fosse molto atteso dagli abitanti della frazione ed il confronto continuo con gli stessi e l’ascolto attento delle esigenze hanno senza dubbio permesso di costruire una procedura coerente e orientata al bene comune”.

L’Amministrazione crede fortemente nello sviluppo del compendio, che offre reali e molteplici possibilità di valorizzazione, nel rispetto della sua identità originaria e del contesto frazionale in cui è inserito. La struttura rappresenta un punto di equilibrio tra attività economica, qualità dei servizi e centralità sociale. “Siamo certi dell’importanza che questa struttura riveste nel panorama cittadino, trovandosi in una frazione unica nel suo genere per caratteristiche ambientali, storiche e sociali. Proprio per questo, in questi mesi, l’Amministrazione ha lavorato per garantire anche a San Giacomo servizi presenti da tempo in altre zone della città, come il trasporto pubblico locale e la videosorveglianza. Servizi che, nel tempo, potranno essere ulteriormente potenziati e ampliati, nell’ottica di una piena valorizzazione e integrazione della frazione all’interno del tessuto urbano”.

Sindaco e assessore concludono sottolineando il lavoro svolto dagli uffici comunali: “Ogni risultato come questo è frutto dell’impegno quotidiano e della professionalità della macchina amministrativa. Tradurre gli indirizzi in azioni concrete è ciò che ci permette di offrire nuove opportunità a tutta la città”.