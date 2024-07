Ex "Volo dei Gabbiani" a Varazze, minoranza all'attacco: "In stato di abbandono". Piacentini: "Tra gli innumerevoli accessi agli atti e la carenza di personale..."

"Qualche giorno fa siamo stati invitati ai Piani di San Giacomo per visitare le strutture comunali destinate a servizi e, come vedete, sono in stato di totale abbandono fin dalla scorsa estate".

A dirlo è la minoranza di Varazze Domani che punta il dito contro l'amministrazione per la gestione della struttura. E non solo.

"Si tratta dell'ex ristorante 'Volo dei Gabbiani' con piscina, campo da minigolf regolamentare e campo da calcetto con ampio parcheggio.

La situazione sta creando parecchio disagio a residenti e turisti ed è inspiegabile oltreché dannoso il fatto che una struttura comunale non abbia avuto una continuità di apertura nonostante si dovesse procedere con il bando per un nuovo affido - continuano dall'opposizione - Nonostante le nostre preoccupazioni, con conseguenti richieste e rassicurazioni di un imminente bando per la gestione già dallo scorso ottobre, ad oggi nessuno conosce quando verrà finalmente pubblicato il bando per la nuova gestione".

"Facciamo notare che non è l'unica situazione di pessima amministrazione dei beni pubblici sul nostro territorio: la spiaggia libera-attrezzata del Solaro (non ancora assegnata), il parco del Boschetto e il Museo di Alpicella (quasi sempre chiusi) ne sono altri illustri esempi. E teniamo a ribadire che tale 'immobilismo' è dovuto non tanto alle legittime azioni di verifica della minoranza e tantomeno all'apparato gestionale del comune (funzionari e uffici) bensì allo 'sbando totale' dell'attuale Giunta Comunale" concludono da Varazze Domani.

A rispondere alle critiche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini che ha voluto fare chiarezza sui temi punto su punto. "Assolutamente no, non è vero che è una problematica politica della giunta ma è legata al carico di lavoro degli uffici, ci vorrà un anno per smaltire tutte le innumerevoli richieste di accesso agli atti della minoranza - spiega - che si somma alla carenza di personale e al cambio della guida apicale del secondo settore che si occupa del patrimonio".

"Abbiamo dato l'indirizzo un anno e mezzo fa allo studio Delfino&Partners, faremo un bando con tutte le linee guida per la riqualificazione dell'impianto ristorazione, la piscina e il campo da calcetto - puntualizza sull'ex "Volo dei Gabbiani" - Per il minigolf o continueremo a gestirlo o daremo vita ad un centro polifunzionale differente improntato sull'outdoor sfruttando i sentieri lì intorno. Stiamo incontrando i cittadini residenti a San Giacomo per condividere il percorso".

Per quanto riguarda il parco del Boschetto due anni fa l'amministrazione ha dato un indirizzo di gestione, con il bando che sarà probabilmente molto simile al precedente e darà la possibilità di poter effettuare cerimonie.