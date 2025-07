Porta porta a Savona, "spariti" i mastelli tra i tanti gruppi di bidoni condominiali

Per i cronisti savonesi, tra la serata di ieri e l'alba di questa mattina, è scattata (ahinoi!) la caccia al mastello. Da oggetto più odiato dai savonesi, protagonista di dibattute discussioni da bar - per non parlare dei social - e degli accesi incontri dei cittadini con il sindaco Russo, è diventato un oggetto raro.

Più difficile da trovare del cervo albino avvistato nella foresta del Cansiglio tre anni fa. Tanto raro che qualcuno avrebbe già intenzione di metterne uno in vendita su Ebay e farci qualche soldo.

E i cronisti che hanno girato da Villapiana a Lavagnola, passando per Valloria, a caccia del vituperato mastello, sono rimasti delusi. Si sono, infatti, trovati numerose postazioni di bidoni condominiali. Gruppi di "mini isole ecologiche", accanto a molti ai tradizionali cassonetti per ora ancora da togliere, che stanno sollevando accese discussioni sui parcheggi sacrificati per fare spazio ai "bidoni della rumenta". E quando, a sole ormai sorto e abbandonata ogni speranza di trovare qualche mastello, se ne scorge uno in via Crispi o in Valloria, scatta la foto, cercando di farsi notare il meno possibile dai passanti a spasso con il cane.

Insomma, quelle che dovevano essere distese di mastelli sui marciapiedi cittadini restano in quegli incubi dei savonesi che hanno contribuito a raccogliere oltre 5mila firme della petizione per chiedere i bidoni intelligenti in tutta la città e poi cercando il compromesso delle "mini isole ecologiche" con i bidoni condominiali su suolo pubblico al posto dei mastelli.

Un passo indietro del Comune? Il termine non piace molto all'amministrazione; meglio "rimodulazione" (quello preferito), già più impegnativi "riorganizzazione" o "revisione".

Il porta a porta prosegue nella zona di Levante; questa sera si esporranno l'umido e carta e cartone, ma in molte zone restano i vecchi cassonetti, con la cattiva abitudine di alcuni savonesi di lasciare rifiuti ingombranti dalle isole ecologiche invece di sfruttare servizio di raccolta a domicilio su prenotazione, e gratuito, di Sea-S.