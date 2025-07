Savona, il Comune cerca un agronomo per supportare il Comune nel piano di riqualificazione del verde

Le aree canine sono una delle criticità maggiori. Ma ci sono anche le ceppaie, cioè i resti degli alberitagliati da rimuovere, e un trattamento sperimentale sulle larve delle processionarie per debellarle.

Per il piano del verde, che riguarda anche interventi di manutenzione straordinaria, Palazzo Sisto prevede di affidarsi alla collaborazione di un agronomo.

"Nell'applicazione dell'avanzo, l'Amministrazione ha destinato una quota di risorse alla riqualificazione del verde in città (289mila euro) - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - Oltre all'incremento stanziato per la manutenzione ordinaria, sono previste spese per interventi di rimozione delle ceppaie e messa a dimora di nuovi alberi, lavori di sistemazione delle aree canine e un trattamento sperimentale sulle larve delle processionarie del pino nei parchi pubblici e nei giardini delle scuole".