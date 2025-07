Vaccarezza sul Bacigalupo e le risorse regionali per lo stadio: "Bucci ha visto in che stato è, l’unica cosa che può ospitare è la Festa del sacrificio"

Nel nuovo Programma triennale per l’impiego del Fondo strategico regionale 2025-2027, approvato dalla Prima Commissione della Giunta Regionale, spunta anche il vecchio Stadio Comunale “Bacigalupo” di Savona, che potrà contare su risorse per la tanto attesa riqualificazione.

A commentare la notizia è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che non risparmia frecciate, in un battibecco con i consiglieri del Pd sulla destinazione delle risorse per il Fondo strategico.

"Forse perché il presidente Bucci è venuto al Bacigalupo – ha detto – lo ha visto, ha saputo che da come viene tenuto da anni il Savona deve giocare a Celle e che il Bacigalupo l’unica cosa che può ospitare è la Festa del sacrificio musulmano, l’unico motivo per cui si riempie. A niantri se scampemu anche de zugà au balùn e quindi vorremmo che lì dentro ritornasse anche il calcio".

Al momento non c'è ancora il progetto è tutto da fare: tra torri faro, condutture dell’acqua, impianti, prevenzione incendi e tribune ce n’è abbastanza da riempire un altro programma triennale. E resta ancora da capire chi pagherà il fondo sintetico.

Intanto, il documento regionale prevede investimenti un po’ in tutto il Savonese, provando a rimettere mano anche a impianti che da troppo tempo aspettano di essere rimessi a nuovo.