La spiaggia libera attrezzata di Andora nella guida “Mare Accessibile” tra 278 lidi riconosciuti

La spiaggia libera attrezzata di Andora è stata inserita nella guida “Mare Accessibile”, presentata nei giorni scorsi dalla Regione.

I servizi offerti dalla grande spiaggia pubblica centrale, gestita dalla partecipata del Comune Ama, le sono valsi l'inserimento fra i 278 lidi riconosciuti avere caratteristiche idonee ad accogliere persone con disabilità sul totale dei 958 della Liguria.

"Un riconoscimento che condividiamo con altre quattro spiagge andoresi e che arriva proprio nell'estate in cui, con la collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e di Anffas, abbiamo implementato i servizi offerti dalla Sla con l'accompagnamento in mare perle persone con disabilità e difficoltà motorie e un'animazione particolarmente dedicata al loro coinvolgimento - afferma il presidente dell'Ama, avvocato Fabrizio De Nicola - Nell'ambito della sicurezza, da questa estate la Spiaggia Libera Attrezzata Ama è dotata di defibrillatore, la cui manutenzione è stata affidata alla Croce Bianca".



La grande spiaggia libera centrale di Andora è stata classificata come accessibile per la presenza di parcheggi, rampe per l'accesso, punto ristoro, bagni, docce e spogliatoi accessibili, oltre alla passerella. Non sono però ancora stati considerati i nuovi servizi attivati nel 2025.



Le politiche di Ama a favore della fruizione condivisa e accessibile degli spazi pubblici riguardano da tempo anche il porto turistico. "Abbiamo installato tre basi per gruetta che facilitano l'ingresso in barca, installate su tre moli e, con l'amico velista Marco Rossato, cerchiamo di progettare e realizzare spazi più accoglienti - spiega De Nicola - Accogliamo il concetto di 'accoglienza' di Marco per costruire un porto migliore per tutti: anziani, genitori con passeggino, persone momentaneamente infortunate, e naturalmente persone con disabilità. Non si deve pensare a interventi per categorie specifiche, ma a una concezione degli spazi che li renda meno pericolosi e più facili da vivere per tutti, a qualsiasi età e in qualunque condizione".



Insieme alla Spiaggia Libera Attrezzata dell'Ama, sono state inserite nella guida editata da Regione Liguria e giudicate accessibili, anche altre quattro spiagge di Andora: Bagni Porto, Bagni Regina, Bagni Colombina e Bagni Domingo.



Il sindaco Mauro Demichelis si è congratulato con Ama e i titolari delle spiagge inserite nella guida. "La conformazione del litorale di Andora, può limitare l'accessibilità in alcune zone della passeggiata, ma grande è la disponibilità degli operatori a ovviare a problematiche strutturali, ove sia possibile".