Il Festival organistico fa tappa a Laigueglia: concerto itinerante con Peter Tiefengraber

Sarà in forma itinerante il prossimo concerto del Festival organistico del Giubileo Laudate Dominum in chordis et organo, che venerdì farà tappa nel borgo di Laigueglia. L'appuntamento è fissato per il 4 luglio, alle ore 21.15, presso l'Oratorio di Santa Maria Maddalena e Chiesa Parrocchiale di San Matteo.

Peter Tiefengraber, organista della Augustinerkirche di Vienna, si esibirà inizialmente all’Oratorio di Santa Maria Maddalena, dove è custodito un pregevole strumento settecentesco di scuola ligure.

Successivamente, l’artista e il pubblico si sposteranno nella vicina Chiesa Parrocchiale di San Matteo, sede di un organo Vegezzi-Bossi del 1932.

Due anche i programmi musicali. All’Oratorio, Tiefengraber eseguirà due Toccate di Johann Jakob Froberger e la Ciacona dall’Apparatus Musico-Organisticus di Georg Muffat.

Nella Parrocchiale di San Matteo, invece, il repertorio proporrà un confronto tra Bach (Pièce d’Orgue BWV 572), Liszt (Ora pro nobis e Präludium und Fuge über B-A-C-H) e il contemporaneo Wolfgang Sauseng con il suo Popule meus.