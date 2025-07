Vado Ligure, piazza Cavour si trasforma in un laboratorio scientifico a cielo aperto

Una serata all’insegna della curiosità e della scoperta animerà piazza Cavour a Vado Ligure venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 20. Piccoli e grandi scienziati potranno mettersi alla prova con un laboratorio interattivo che promette di trasformare la scienza in un vero gioco.

L’iniziativa, dal titolo Pronti a giocare con la scienza?!, invita i partecipanti a sperimentare semplici strumenti scientifici e materiali di uso quotidiano per dare vita a sorprendenti trasformazioni. Un’occasione unica per stimolare la curiosità e avvicinarsi alla scienza in modo divertente e accessibile.

Le attività verranno replicate indicativamente alle ore 21, offrendo così più opportunità di partecipazione. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto, ma la partecipazione è libera e gratuita.

L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città, realtà impegnata da anni nella promozione di iniziative educative e ambientali.