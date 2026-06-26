Carcare, medico di famiglia va in pensione: pazienti senza sostituto in paese

Dal primo luglio il dottor Alberto Rebella, medico di famiglia di Carcare, andrà in pensione.

Una scelta che pone un problema concreto per molti cittadini, soprattutto anziani: in paese non ci sono infatti posti disponibili presso altri medici di medicina generale.

Per i pazienti si prospetta quindi la necessità di cercare un nuovo dottore nei paesi limitrofi. Le alternative indicate si trovano a Cairo Montenotte, Cengio e Millesimo.

Una situazione che rappresenta una difficoltà per molti, soprattutto per chi ha problemi di mobilità, vive solo o non dispone di un’automobile.

“I medici a Carcare non hanno più posto – dice L.G. – allo sportello di via Del Collegio mi hanno detto che gli unici disponibili sono a Cairo, Millesimo o Cengio. Ho 82 anni e, per le persone anziane come me, è un disagio. Ho la macchina ma, alla mia età, non mi sento tranquilla a guidare. Dovrò farmi portare da mia figlia ogni volta che avrò bisogno del medico”.

Ma non tutti possono contare sull’aiuto di un familiare. “Io sono sola – dice E.M., 83 anni – mio figlio abita in provincia di Imperia e io non guido più. Se ho bisogno di una ricetta, come faccio? Parlano di Case di comunità e tutto il resto, poi non riescono nemmeno a garantire il servizio di base. È una cosa vergognosa”.