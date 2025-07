Passeggiata di via Nizza a Savona, un cittadino: "Panchine ostaggio di bivacchi e degrado. È questo il biglietto da visita della città?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Come prevedibile, purtroppo, il richiamo di un luogo ombroso e rilassante finisce per attirare vari personaggi che bivaccano sulle belle panchine della passeggiata di via Nizza, insozzandole con cibi vari e tenendole occupate tutto il giorno".

"Così, non sono più fruibili dalla cittadinanza, che fugge — giustamente — dallo sporco e dal degrado, oltre ad avere francamente paura di convivere con simili “turisti”. Che dire? Magari non è un reato e perciò difficilmente perseguibile, ma di certo non è un bel biglietto da visita per una città che voleva essere capitale della cultura… o forse del degrado?".