Savona, lavori in Corso Italia: richiesta urgente alla Soprintendenza per demolire il manufatto scoperto sotto l’asfalto

Dopo aver completato tutti gli approfondimenti previsti in seguito al rinvenimento di una traccia muraria nello strato superficiale di corso Italia che era emersa una paio di settimane fa durante la rimozione dell'asfalto, il Comune di Savona, come prevede la procedura, ha presentato alla Soprintendenza un’istanza in via di urgenza atta a eliminare, ed eventualmente demolire, le tracce rinvenute che interferiscono con le lavorazioni dei sottoservizi.

"Grazie anche al supporto dell’archeologo di cantiere, infatti, i rilievi hanno consentito di inquadrare con precisione la natura del manufatto - fanno sapere dal Comune - In attesa del pronunciamento formale, i lavori proseguiranno regolarmente sulle altre porzioni dell’area interessata dall’intervento".

A partire dalla prossima settimana, inoltre, la zona di cantiere "sarà rivestita da uno striscione che correrà lungo la rete di protezione e che prevede, oltre a elaborazioni grafiche, anche una serie di oblò che consentiranno di seguire l'andamento dei lavori".

"Questo intervento ha una duplice finalità: attenuare l’impatto visivo del cantiere su corso Italia e fornire informazioni utili ai cittadini: sullo striscione, infatti, saranno riportati i rendering che illustrano l’aspetto finale della via al termine dell’intervento", concludono dal Comune.