Il 12 luglio il concerto della Cappella Musicale Eusebiana di Vercelli a Varazze

Il concerto della Cappella Musicale Eusebiana di Vercelli a Varazze

Il concerto del 12 luglio p.v. è incentrato sulla musica a Vercelli, capitale del Ducato sabaudo prima del trasferimento della corte a Torino, città che aveva ospitato la Sacra Sindone (tra il 1536 e il 1554) e che vantava una cappella musicale del Duomo di lunga tradizione. Il programma intende presentare un ventaglio di generi e di organici diversi, con un’attenzione particolare verso i maestri locali le cui composizioni si conservano nell’Archivio Capitolare vercellese. Affiancate al canto gregoriano (o meglio, al canto fermo, com’era chiamato all’epoca), saranno eseguite composizioni tra Cinque e Seicento scritte in diversi stili e per differenti organici (voci sole/coro/doppiocoro), il tutto organizzato secondo un ideale schema di Vespro dedicato alla Madonna. Gli autori scelti sono poco noti, ma non per questo dai profili insignificanti. Rappresentano tre generazioni successive che abbracciano i cambiamenti in atto nel linguaggio sacro controriformistico e che mantengono stretti contatti con i centri maggiori, Milano e soprattutto Roma, da cui provenivano manoscritti e stampe che veicolavano le maggiori novità del repertorio. L’accompagnamento dei brani vedrà la presenza dell’organo, fondamento onnipresente almeno fin dal Cinquecento, e della tiorba, altro strumento ampiamente attestato nel ruolo complementare di sostegno. Nel concerto saranno offerti anche due brani in prima esecuzione moderna: si tratta del salmo concertato Beatus vir a sei voci di Marco Antonio Centorio (Vercelli, 1600 ca. – ivi, 1638) e del mottetto Inviolata a tre voci e basso continuo di Pietro Heredia (1575 ca. – Roma,1648), quest’ultimo con abbondanti abbellimenti nelle parti vocali.

Musica aurea

Il concerto rientra nella rassegna Musica Aurea così definita perché in onore di Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea in occasione del IV centenario della proclamazione di santa Caterina da Siena e del beato Jacopo da Varagine a patroni di Varazze (1625- 2025) e del cinquantesimo anniversario della traslazione da Genova delle reliquie del Beato (1974-2024)

Della rassegna è promotrice l’Associazione Centro Studi Jacopo da Varagine e si presenta come una sequenza di appuntamenti distribuiti durante il biennio: due concerti sono stati tenuti nel 2024, altri due in questi primi mesi del 2025 e gli ultimi tre sono previsti durante i mesi estivi, a cura del professor Antonio Delfino (Dipartimento di Musicologia di Cremona – Università di Pavia).