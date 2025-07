Finale, la lettura si fa spettacolo. Così la 30ª edizione di “Un Libro per l’Estate” apre con Matthias Martelli e “Il suono delle pagine”

Un traguardo importante per una delle rassegne culturali più longeve e partecipate della Liguria. Domenica 6 luglio, alle ore 21 in Piazza San Giovanni Battista a Finale Ligure, si inaugura la trentesima edizione di Un Libro per l’Estate, manifestazione organizzata dall’Associazione Centofiori Eventi che, dal 1995, propone incontri con autori, giornalisti e scrittori di primo piano, conquistando un pubblico sempre più numeroso – oltre 6.000 presenze nelle ultime edizioni – e diventando un punto di riferimento per la promozione della lettura.

Per celebrare il trentennale, l’apertura sarà speciale: non un classico incontro con un autore, ma uno spettacolo teatrale e musicale pensato per rendere omaggio al potere evocativo della parola scritta. Sul palco andrà in scena Il suono delle pagine di e con Matthias Martelli, attore teatrale apprezzato per la sua capacità di fondere narrazione, poesia e ironia. Con lui, due musicisti jazz – Mattia Basilico al sax e Matteo Castellan alle tastiere – daranno corpo e ritmo a un viaggio nella letteratura che parte dai giullari medievali e arriva all’era dell’intelligenza artificiale, passando per Dante, Trilussa e Rodari.

“Chi crede che i libri siano solo degli oggetti di carta sbaglia di grosso – spiega Martelli – Le parole dei libri in un lampo prendono vita, saltano giù dalle pagine e diventano materia, corpo, voce, liberando la propria anima incatenata fra i fogli”. Un’idea che Martelli coltiva da tempo, quella di unire libri e teatro in uno spettacolo che renda viva e tangibile l’eredità letteraria, tra suggestioni classiche e provocazioni contemporanee.

A raccontare la scelta di aprire così la rassegna è Stefano Sancio, tra gli organizzatori: “Trent’anni di incontri letterari sono un risultato importante. Abbiamo voluto celebrare questo traguardo con un evento che unisse teatro e letteratura, linguaggi affini che, insieme, riescono a raggiungere anche chi abitualmente non frequenta libri o palcoscenici. Matthias Martelli era già stato ospite a Finale con grande successo, e ci è sembrato perfetto per dare il via a un’edizione così simbolica”.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’associazione SPIA aps e inserito nel progetto Tardi ma in tempo (dedicato ad anziani e bambini, in partenza a settembre), sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dopo l’apertura in forma teatrale, il primo appuntamento letterario della rassegna, che anche quest'anno porterà nel cuore di Marina oltre venti incontri, è previsto per giovedì 10 luglio, sempre in piazza San Giovanni, con lo scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il suo ultimo libro Le mie magnifiche maestre (Mondadori).