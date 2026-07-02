Escursionisti sorpresi dal temporale lungo la Ferrata degli Artisti: soccorsi tra vento e grandine

Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria – Stazione di Finale Ligure è intervenuto sulla Ferrata degli Artisti, dove due escursionisti sono stati sorpresi da un violento temporale durante la progressione.

Mentre le squadre di terra si dirigevano verso l’itinerario, l’elisoccorso Grifo è riuscito a recuperare uno dei due, rimasto sotto shock dopo aver assistito alla caduta del compagno. Le improvvise raffiche di vento hanno però impedito di completare l’intervento in sicurezza, costringendo l’elicottero a interrompere le operazioni.

Il secondo escursionista, che aveva riportato un trauma al ginocchio, è stato raggiunto dalle squadre di terra dopo aver percorso la ferrata sotto pioggia, grandine e vento forte. Presentava anche un principio di ipotermia ed è stato stabilizzato sul posto dal medico del Soccorso Alpino, oltre a essere protetto dal freddo con indumenti forniti dai soccorritori.

Dopo una prima calata con manovre alpinistiche fino a uno spiazzo, è stato tentato un nuovo recupero con l’elicottero, nuovamente reso impossibile dalle condizioni meteo. Si è quindi deciso per il trasporto via terra: il paziente è stato evacuato in barella lungo il percorso della ferrata e successivamente trasferito fino all’ambulanza.

L’intervento, concluso intorno alle 00:30, è durato oltre otto ore in un contesto particolarmente impegnativo, reso ancora più complesso dal terreno bagnato e dal maltempo.

Alle operazioni hanno partecipato circa 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria (stazioni di Finale Ligure, Savona e Pieve di Teco), insieme ai Vigili del Fuoco, al personale del 118 e all’equipaggio dell’elisoccorso Grifo. La collaborazione tra tutte le componenti ha consentito di portare a termine il soccorso in sicurezza.