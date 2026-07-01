Magliolo, due escursionisti in difficoltà lungo la Ferrata degli Artisti: uno recuperato in elicottero, proseguono i soccorsi

Sono ancora in corso, dalle 15.30 di oggi pomeriggio, le operazioni di soccorso lungo la Ferrata degli Artisti, nel territorio comunale di Magliolo, dove due escursionisti si sono ritrovati in difficoltà.

Il primo è stato recuperato dall'elicottero "Grifo" e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.

Più complesse, invece, le operazioni per il secondo escursionista: a causa del forte vento e delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la zona nel pomeriggio, il recupero non può essere effettuato con l'elicottero e sta quindi proseguendo esclusivamente via terra.

Sul posto sono impegnati i militi di Pietra Soccorso, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino, al lavoro per portare a termine l'intervento in sicurezza.