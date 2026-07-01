Gorra ritrova il suono del suo organo: a San Bartolomeo il concerto per il restauro dello storico strumento

Un appuntamento che intreccia la grande musica sacra col forte senso di appartenenza di una comunità. La frazione finalese di Gorra si prepara a vivere una serata di festa e profonda suggestione, sabato 4 luglio, col concerto del tenore Enrico Iviglia e dell'organista Luca Dellacasa che, insieme, si esibiranno in un prestigioso repertorio dedicato a Händel, Bach e Vivaldi.

A partire dalle ore 21:00, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, l'evento, organizzato e promosso dalla Parrocchia, non rappresenterà solamente un'occasione culturale di altissimo profilo ma segnerà altresì un momento di vera e propria rinascita per la borgata: la serata celebrerà infatti il ritorno alla musica dopo gli importanti e delicati lavori di restauro che hanno interessato l'organo parrocchiale. Lo strumento, riportato alle sue condizioni ottimali, torna così a far risuonare la propria voce tra le navate per un concerto, restituendo alla chiesa e a tutti i fedeli il suo originario splendore acustico.

Per onorare un traguardo così significativo, la parrocchia ha voluto affidare l'inaugurazione a due interpreti di assoluto spicco. Il concerto vedrà protagonista il brillante tenore Enrico Iviglia, la cui vocalità solida e raffinata sarà accompagnata dal talento del maestro Luca Dellacasa, organista e profondo conoscitore della prassi esecutiva.

Il programma musicale della serata prevede un'accurata selezione di capolavori assoluti, guidando il pubblico in un affascinante percorso attraverso il periodo barocco. Verranno infatti eseguiti brani immortali a firma di Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi.

Il concerto è stato pensato come un momento di gioia, aggregazione e condivisione per l'intera cittadinanza. Al termine dell'esibizione il clima di festa e convivialità proseguirà con un brindisi offerto dagli organizzatori.