Aggrediscono tre agenti della polizia locale durante i "Giovedì di Luglio": 23enne e 18enne patteggiano

Un anno e quattro mesi e un anno e due mesi. Questa la condanna che hanno deciso di patteggiare i due giovani, un 23enne e un 18enne che durante i "Giovedì di luglio", la Notte Bianca di Savona, avevano aggredito due agenti della polizia locale.

Tutto era partito dall'allarme lanciato da una giovane che aveva fermato gli agenti per aver subito un'aggressione da parte di un coetaneo, ex di una sua amica.

La polizia locale che già aveva ricevuto la segnalazione di una rissa tra due gruppi in via Verzellino all'incrocio con via XX Settembre, davanti ad un locale aveva rintracciato così l'aggressore, un minorenne egiziano e aveva iniziato ad identificarlo.

Ad un certo punto era intervenuto il fratello maggiore, E.E.E. Z. 22enne che aveva iniziato ad inveirgli contro dicendo: "È il mio fratellino cosa c... o volete", sputandogli contro e insultandoli, iniziando poi a spingerli e ad aizzare la folla presente.

Dopo la minaccia aveva proseguito nella collutazione ferendoli i due agenti che in seguito erano riusciti ad ammanettarlo.

Posizionato dentro l'auto di servizio nel trasporto verso il Comando di via Romagnoli aveva poi iniziato a dare testate in diversi punti dell'abitacolo.

Aveva proferito minacce insultandoli e non aveva voluto farsi identificare anche un amico 18enne, A.O. che aveva cercato di raggiungere l'auto dove era stato caricato il connazionale spintonando altri due agenti.

Da lì erano poi scattate le manette anche per lui.

Sul posto erano anche intervenute due volanti della polizia che avevano cercato di contenere l'accaduto. Peraltro nel parapiglia uno dei due soggetti pare avesse cercato di prendere l'arma di servizio di uno degli agenti.

Difesi entrambi dall'avvocato Alfonso Ferrara, il giudice aveva disposto l'obbligo di presentazione quotidiana in Questura e il divieto di allontanamento notturno dalle loro abitazioni dalle 22.00 alle 6.00.

I tre agenti feriti all'ospedale San Paolo avevano ricevuto prognosi rispettivamente di 21 (trauma contusivo emitorace destro, spalla destra e quarto e quinto della mano), 7 (trauma contusivo torace e dorso e arto superiore sinistro) e 6 giorni (trauma contusivo dorso e rachide dorso-lombare).

I due erano stati accusati di lesioni gravi, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Davanti al giudice Roberto Amerio questa mattina il patteggiamento con le scuse agli agenti.