Vado Ligure, domenica 6 luglio “Cicli di Libertà”: il festival organizzato dall’associazione Savona 20x30

Domenica 6 luglio 2025 (meteo permettendo) Vado Ligure ospiterà “Cicli di Libertà”, un festival di comunità, memoria e partecipazione civile organizzato dall’associazione Savona 20x30, con la collaborazione di numerose realtà giovanili e associative del territorio.

L’iniziativa si svolgerà in due location simboliche della città – il Giardino di Villa Groppallo e i Giardini Cristoforo Colombo – e proporrà talk, laboratori, musica dal vivo, street food e momenti di confronto aperti a tutte le generazioni.

Il filo conduttore dell’evento sarà il concetto di libertà come qualcosa da “mantenere”, proprio come una bicicletta: un’idea concreta, quotidiana, da custodire e far vivere attraverso il dialogo, l’ascolto, l’arte e la cura della comunità.

Il programma (vai al sito)

Dalle 16.00 alle 19.00, presso il Giardino di Villa Groppallo (Via Aurelia 72), si alterneranno talk e laboratori a cura di realtà attive sul territorio savonese, tra cui: Human Memories, Sorelle di Corpo, Valentina Botta, Ciclofficina Alfonsina, Echolotte APS, Radio Jasper, Biblioteca Vivente, Futura, Circolo dei Lettori Savona, FiammiFieri, Asia Deplano. L’ingresso è previsto su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Successivamente, dalle ore 19.00, ci si sposterà ai Giardini Cristoforo Colombo, dove sarà attiva un’area di street food e birra artigianale con la partecipazione di Birrificio Altavia e Bruciapadelle.

Alle ore 20.00 poi spazio a un talk speciale con Valentina Pazé, filosofa politica e docente dell’Università di Torino e la scrittrice Chiara Persico.

In conclusione, alle 21.30 l’evento vedrà il suo gran finale con il concerto gratuito della band España Circo Este, che porterà sul palco la sua energia travolgente a metà tra rock, latin punk e patchanka.

Un festival per dare spazio alle idee

“Cicli di Libertà” nasce dalla volontà di giovani e giovani adulti del territorio di costruire occasioni pubbliche di incontro, confronto e progettazione condivisa. Il festival si propone come un momento di restituzione e rilancio di esperienze civiche e culturali, in una forma accessibile e partecipata.

L’evento è organizzato da Savona 20x30 con il patrocinio del Comune di Vado Ligure e la collaborazione di ANPI, Human Memories, Futura, Radio Jasper, Sorelle di Corpo, Echolotte APS, Ciclofficina Alfonsina, e molte altre realtà.

INFO E CONTATTI

Domenica 6 luglio 2025

Vado Ligure (SV)

Dalle 16.00 alle 23.00

Link al programma → https://linktr.ee/savona20x30

savona20x30@gmail.com

Instagram: @savona20x30