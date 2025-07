La Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga compie 40 anni: premiato Mauro Vannucci

In occasione della manifestazione per il 40° anniversario della fondazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga, svoltasi ieri, è stato premiato l’assessore Mauro Vannucci, socio sin dalla fondazione dell’associazione, nel lontano 1985.

"Un riconoscimento sentito per l’impegno e la costante vicinanza dimostrata in questi quarant’anni alla vita e ai valori della Lega Navale, punto di riferimento per la promozione delle attività nautiche e della cultura del mare nella nostra città" si legge nella motivazione del conferimento.