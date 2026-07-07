Regione Liguria investe 1,7 milioni sui giovani: oltre 9mila partecipanti ai progetti del Piano triennale

Nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria sono stati illustrati i risultati delle iniziative realizzate all’interno del Piano Triennale Progetto Giovani. Il piano, promosso dall’assessorato regionale alle Politiche Giovanili, ha potuto contare su uno stanziamento complessivo di circa 1,7 milioni di euro volto a sostenere progetti focalizzati sulla partecipazione attiva, sulla formazione e sull’autoimprenditorialità delle nuove generazioni sul territorio ligure.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Politiche Giovanili, Simona Ferro, la quale ha sottolineato come l'obiettivo del progetto fosse quello di trasformare un principio in un metodo di lavoro concreto. Secondo il vicepresidente, i traguardi raggiunti dimostrano la bontà della strada intrapresa, capace da un lato di consolidare una forte rete di enti in grado di offrire opportunità di crescita dalle città fino ai piccoli comuni dell'entroterra, e dall'altro di avviare un percorso di ascolto e dialogo per raccogliere le idee e le esigenze dei ragazzi, ponendo le basi per politiche pubbliche sempre più condivise.

Nel corso dell'incontro sono state dettagliate le singole azioni del piano, a partire da "LOG-IN Season 2", un percorso di co-progettazione che ha visto il coinvolgimento di 66 enti del Terzo Settore. L'iniziativa ha registrato oltre 9.000 presenze giovanili e ha portato alla nascita di 220 attività laboratoriali e momenti di aggregazione in tutta la regione. Grande attenzione è stata posta anche sul percorso partecipativo propedeutico alla nascita del futuro Forum Regionale Ligure dei Giovani, rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 29 anni. Questa azione si è sviluppata attraverso una mappatura delle realtà locali, questionari online e workshop, registrando oltre 101.000 visualizzazioni sui social e la compilazione di 255 questionari, dai quali sono emerse come priorità assolute i temi del lavoro, della mobilità, della casa, della formazione e del benessere psicologico.

Dalla fusione di queste esperienze è nata una terza importante azione: l'avvio di un percorso regionale di co-programmazione per mettere in dialogo le competenze della rete territoriale con le priorità indicate dai giovani. Il processo ha già incassato l'adesione di più di 100 realtà tra associazioni, enti del Terzo Settore e soggetti istituzionali attivi nei campi del sociale, della scuola e del lavoro, supportati da ANCI Liguria e dal Forum Regionale del Terzo Settore. Un vero e proprio modello di governance partecipata che, come concluso da Simona Ferro, permetterà di elaborare le politiche giovanili del futuro tarandole sulle reali aspettative dei ragazzi. Tutte le prossime attività saranno accompagnate da una campagna di comunicazione social dedicata per informare i giovani sulle opportunità a loro disposizione.