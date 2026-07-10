Spotorno, torna "Scienza Fantastica": il tempo diventa la nuova frontiera della conoscenza

Torna uno degli appuntamenti di divulgazione scientifica più importanti dell’estate ligure.

Martedì 14 luglio prenderà il via la quattordicesima edizione di Scienza Fantastica, il festival che da oltre tredici anni porta in piazza il fascino della ricerca scientifica, dell’esplorazione spaziale e della fantascienza, trasformando Spotorno in un luogo di incontro tra scienziati, divulgatori, artisti e pubblico di ogni età.

L’edizione 2026, intitolata “La mente del tempo”, accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso una delle dimensioni più affascinanti della conoscenza: il tempo. Un percorso che attraversa fisica, chimica, astronomia, esplorazione spaziale e musica, offrendo nuovi punti di vista su uno dei grandi interrogativi dell’umanità.

Ad aprire il festival, martedì 14 luglio alle ore 21.30, in Piazza della Vittoria, sarà un appuntamento di straordinaria attualità dedicato al futuro dell’esplorazione spaziale. Protagonisti della serata saranno Cesare Capararo, Responsabile dei Programmi Aerospace Logistics Technology Engineering di ALTEC, e Mario Montagna, Direttore Ingegneria, Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, due autorevoli esponenti dell’industria aerospaziale italiana impegnata nei grandi programmi internazionali che accompagneranno il ritorno dell’uomo sulla Luna attraverso il programma Artemis e getteranno le basi per le future missioni di esplorazione dello spazio profondo.

A moderare il confronto sarà il giornalista scientifico Antonio Lo Campo, tra i massimi esperti italiani di astronautica e divulgazione spaziale. Il dialogo offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le tecnologie, le sfide e le prospettive della nuova corsa alla Luna, raccontate direttamente da chi ogni giorno contribuisce alla realizzazione delle missioni del futuro.

Il festival proseguirà martedì 21 luglio con il chimico e divulgatore Giovanni Morelli, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del sorprendente rapporto tra chimica e tempo, dimostrando come i processi chimici scandiscano la nostra vita quotidiana e l’evoluzione dell’universo.

Gran finale del mese, martedì 28 luglio, con Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, protagonista dello spettacolo “Einstein Forever”, accompagnata dal quartetto d’archi Alter Echo. Una serata capace di fondere divulgazione scientifica, teatro e musica in un omaggio ad Albert Einstein e alla rivoluzione culturale che ha cambiato per sempre il nostro modo di concepire il tempo.

Accanto agli incontri serali, il festival propone anche un ricco calendario di attività dedicate a bambini e famiglie.

Ogni mercoledì mattina tornano le Colazioni Galattiche presso la Biblioteca Civica, mentre nei martedì pomeriggio si svolgeranno i laboratori scientifici dedicati ai giovani esploratori.

Non mancheranno inoltre le osservazioni del cielo organizzate dal Gruppo Astrofili Savonesi: il 14 luglio, con un’osservazione del Sole nel tardo pomeriggio, e nelle serate del 21 e 28 luglio, con osservazioni astronomiche sul Lungomare Kennedy.

E non finisce qui: Scienza Fantastica proseguirà per altri quattro martedì di agosto, continuando a confermarsi come un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, capace di coniugare rigore, spettacolo e partecipazione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.