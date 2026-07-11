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Eventi | 11 luglio 2026, 08:01

A Calizzano la conferenza "Fotografia e Teatro nell’800"

Il 12 luglio alle ore 16 presso il Teatro Verdi

A Calizzano la conferenza &quot;Fotografia e Teatro nell’800&quot;

Un viaggio tra immagini, palcoscenici e memoria storica. Domenica 12 luglio alle ore 16, al Teatro Verdi di Calizzano, il Circolo Fotografico CIEffeC Calizzanese organizza la conferenza “Fotografia e Teatro nell’800”, affidata a Gian Domenico Ricaldone, responsabile dell’archivio del Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova.

L’incontro proporrà una riflessione sul rapporto tra la nascente arte fotografica e il mondo del teatro nel XIX secolo, quando i ritratti degli attori, le immagini di scena e i primi studi fotografici contribuirono a costruire la memoria visiva dello spettacolo. Attraverso documenti e testimonianze conservati nell’archivio genovese, Ricaldone guiderà il pubblico alla scoperta di un patrimonio culturale che racconta l’evoluzione della recitazione, della comunicazione e dell’immaginario collettivo.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate alla valorizzazione della fotografia e della storia del territorio, offrendo agli appassionati e ai curiosi un’occasione per riscoprire il fascino del teatro ottocentesco attraverso l’obiettivo della fotografia.

Graziano De Valle

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