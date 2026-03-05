Imperia, ventenne precipita dal quarto piano in via XXV Aprile

Una ragazza di vent’anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina in via XXV Aprile nella tarda mattinata di oggi, compiendo un volo di circa venti metri.

La giovane, che si era trasferita da poco nell’abitazione, durante la caduta è rimbalzata su un’autovettura parcheggiata sotto l’edificio. L’impatto con il veicolo avrebbe attutito parzialmente la caduta, circostanza che con ogni probabilità le ha salvato la vita.

Le condizioni della ventenne sono comunque apparse subito molto gravi. I sanitari intervenuti sul posto hanno provveduto a intubarla prima del trasferimento d’urgenza.

La ragazza è stata quindi trasportata in codice rosso con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, l’automedica e i volontari della Croce Rossa di Imperia, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.