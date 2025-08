Scomparsa del dottor Ivaldo, il sindaco di Albenga Tomatis: "Perdita grave, sia dal punto di vista umano che professionale"

Sono state ritrovate questa mattina, giovedì 31 luglio, le spoglie del medico Nicola Ivaldo, ortopedico ligure scomparso sul Monviso lo scorso settembre . Le tracce del 64enne, residente a Pietra Ligure, si erano perse il 14 settembre scorso, quando avrebbe dovuto affrontare una salita, ma da quella giornata in montagna non ha mai fatto rientro a casa.

Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, è intervenuto così per ricordare il medico pietrese: "La scomparsa del dottor Nicola Ivaldo ha profondamente colpito tutta la nostra comunità. È una perdita grave, sia dal punto di vista umano che professionale. Medico stimato, con lui ho avuto modo di confrontarmi più volte sul futuro dell’ospedale di Albenga".

"Ci legava anche un rapporto personale: condividevamo la passione per la bicicletta e per la montagna, e molte volte abbiamo pedalato fianco a fianco, condividendo non solo un pezzo di strada ma anche momenti di riflessione - ha aggiunto Tomatis - A nome mio e dell’intera amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".