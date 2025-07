Savona, raccolti allo Scaletto delle Fornaci oltre 3mila mozziconi di sigaretta

Giovedì 17 luglio si è svolto a Savona l’evento “No mozziconi allo Scaletto”, organizzato da Assonautica in collaborazione con l’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”. Si è trattato di una vera e propria “caccia al mozzicone” in spiaggia e in passeggiata, durante la quale i partecipanti, armati di retini e pinze, hanno raccolto rifiuti abbandonati.

Insieme ai soci delle due associazioni erano presenti anche tre bambini: Arianna, Lorenzo ed Elisabetta. La presenza dei più piccoli è stata ritenuta particolarmente significativa, poiché i bambini, oltre a recepire i buoni esempi, possono diventare veicolo di comportamenti virtuosi. A sorpresa, all’iniziativa si sono uniti anche circa ottanta bambini del campo solare: indossati i guanti, si sono distribuiti in gruppi e hanno partecipato attivamente alla raccolta, utilizzando secchielli, bottiglie e retini messi a disposizione dagli organizzatori. La spiaggia è stata letteralmente invasa da piccoli “cacciatori di rifiuti”.

I giovani volontari hanno affiancato i “veterani” di Assonautica, dimostrando che non si è mai troppo piccoli – né troppo grandi – per contribuire alla tutela dell’ambiente e dare il buon esempio.

La raccolta è durata circa un’ora, sotto un sole cocente. Come di consueto, il bottino è stato consistente: oltre a numerosi rifiuti in plastica e altri materiali, sono stati raccolti più di 3.000 mozziconi.

Gianni Bennati, presidente dell’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”, ha premiato con delle medaglie i bambini che si sono dimostrati più attivi durante la raccolta. Assonautica, invece, ha donato ai più piccoli una dispensa illustrata intitolata Il ciclo dell’acqua, dedicata alla scuola dell’infanzia e offerta dalla casa editrice Educando Libri.

Nel corso della manifestazione è stato anche avviato il progetto dei “portacenere da spiaggia”, realizzati artigianalmente con piccole lattine di recupero, verniciati e rifiniti con la scritta “Proteggi il mare!”. Vengono offerti in omaggio, chiedendo in cambio ai bagnanti una semplice foto da condividere sui social per diventare “testimonial” del progetto.

I primi a partecipare sono stati due bagnanti di Stella, già abituati a raccogliere i propri mozziconi in contenitori portatili. Anche una coppia di torinesi in vacanza ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, confermando con il loro comportamento che l’educazione civica è ancora presente in molte persone.

Assonautica ha ringraziato tutti i partecipanti all’iniziativa, così come l’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi” per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai bambini, con l’augurio che possano crescere conservando l’amore per il mare e la volontà di proteggerlo.