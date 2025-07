Festival Internazionale Mandolinistico di Savona: il 23 luglio concerto del trio Acustico Napoletano

Prosegue la terza edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona, e il prossimo appuntamento – in programma mercoledì 23 luglio alle ore 21:30 – condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio tra emozione e memoria. Protagonista della serata sarà il trio Acustico Napoletano, che si esibirà nella splendida cornice del Santuario di Nostra Signora della Misericordia.

Nato nel 2013 su iniziativa della Fondazione Roberto Murolo, il progetto Acustico Napoletano si distingue per la raffinatezza e l’essenzialità con cui restituisce alla Canzone Napoletana il suo valore più autentico e profondo, andando oltre i consueti cliché folklorici.

Sul palco, tre artisti di grande esperienza e sensibilità daranno vita a un concerto ricco di suggestioni: Emanuela Loffredo, cantante dalla voce intensa e versatile, già solista in produzioni televisive su Rai Uno, ha collaborato con artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Enzo Gragnaniello e Peppe Vessicchio, oltre ad aver interpretato colonne sonore firmate da Armando Trovajoli. Maurizio Pica, chitarrista, arrangiatore e direttore d’orchestra, con una carriera trasversale tra classica, pop e teatro. Ha lavorato al fianco di Roberto Murolo, Ron, Claudio Baglioni e Lina Sastri, curando importanti elaborazioni per il repertorio napoletano, nonché produzioni televisive e concerti internazionali. Michele De Martino, considerato uno dei mandolinisti più autorevoli a livello europeo, ha suonato come solista con orchestre prestigiose come il Teatro San Carlo, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Opera di Roma, sotto la direzione di grandi maestri quali Riccardo Muti e Zubin Mehta.

Il trio proporrà una rilettura raffinata dei classici napoletani, rielaborati con uno spirito cameristico e arrangiamenti sobri. Il mandolino, strumento simbolico del festival, sarà al centro della scena in tutta la sua doppia natura: popolare e colta, capace di raccontare con delicatezza e forza espressiva una delle tradizioni musicali più iconiche al mondo.

Il concerto si inserisce in un cartellone ricco di appuntamenti, inaugurato lo scorso 8 luglio dal duo internazionale Beer-Demander / Vingiano. Il Festival proseguirà il 2 agosto alla Fortezza del Priamar con il Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda, in un omaggio a Ennio Morricone. A seguire, il 25 agosto nella Chiesa di Sant’Andrea, si terrà il recital di Carlo Aonzo e René Izquierdo, mentre il 6 settembre è in programma il concerto conclusivo dell’Orchestra a pizzico Estudiantina Bergamo, con circa 30 musicisti sul palco.

Anche quest’anno, il Festival Internazionale Mandolinistico di Savona si conferma come un luogo di incontro tra culture, epoche e linguaggi, in cui la tradizione si rinnova in forme attuali, accessibili e profondamente evocative.