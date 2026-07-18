Il 23 luglio la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Boma ospita l’Alberto Mandarini Ensemble

Prosegue con un nuovo appuntamento la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma di Varazze, il ciclo di concerti che ogni estate trasforma la terrazza sul mare in un elegante palcoscenico dedicato alla grande musica dal vivo.
Giovedì 23 luglio, con inizio alle ore 20.00, sarà protagonista l’Alberto Mandarini Ensemble, formazione composta da musicisti di grande esperienza e riconosciuto valore artistico.
Sul palco si esibiranno:
- Alberto Mandarini – tromba ed elettronica;
- Dino Cerruti – basso elettrico e contrabbasso;
- Rodolfo Cervetto – batteria e percussioni.
L’ensemble proporrà un repertorio che unisce il linguaggio del jazz contemporaneo alla sperimentazione elettronica, offrendo al pubblico un concerto ricco di improvvisazione, ricerca sonora ed energia, in perfetta sintonia con l’atmosfera suggestiva del porto turistico di Varazze.
La rassegna, giunta alla sua quattordicesima edizione, rappresenta ormai un appuntamento consolidato dell’estate ligure, capace di coniugare cultura musicale, eccellenza gastronomica e la bellezza del mare. Ogni serata offre agli ospiti la possibilità di vivere un’esperienza completa, nella quale la cena viene accompagnata da esibizioni di artisti di primo piano del panorama jazz italiano.
Il concerto del 23 luglio conferma la volontà del Ristorante Boma di promuovere una programmazione musicale di qualità, valorizzando il territorio attraverso eventi che uniscono spettacolo, ospitalità e alta cucina.
L’evento avrà inizio alle ore 20.00 ed è consigliata la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni
- Ristorante Boma – Varazze
- Tel. 019 934530
- www.bomavarazze.it
- bomavarazze.it/reservation
Le notti jazz sul mare continuano al Boma, dove musica, mare e cucina si incontrano per regalare al pubblico un’estate all’insegna dell’eccellenza.