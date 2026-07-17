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Eventi | 17 luglio 2026, 18:21

Albenga, "La Capofamiglia" di Mary Caridi al Parco dei Pini della Clinica San Michele

Martedì 21 luglio alle 20 la presentazione del romanzo: con l’autrice dialogherà Stefano Pezzini, letture di Daniela Bruzzone e musiche di Vincenzo Caridi

Albenga, &quot;La Capofamiglia&quot; di Mary Caridi al Parco dei Pini della Clinica San Michele

Prosegue il ciclo di presentazioni de “La Capofamiglia”, romanzo di Mary Caridi, dopo l’esordio al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’intervista al Tg3 Liguria e gli incontri nelle località del Ponente ligure. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 21 luglio, alle ore 20, nella cornice del Parco dei Pini della Clinica San Michele.

La serata sarà dedicata alla letteratura e alla memoria. A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Stefano Pezzini, mentre le letture saranno affidate a Daniela Bruzzone. L’incontro sarà accompagnato dagli interventi musicali di Vincenzo Caridi.

“La Capofamiglia è un romanzo che emoziona e coinvolge sin dalle prime pagine. Mary Caridi riesce a trasformare una storia familiare in un racconto universale, capace di parlare a lettori di età diverse e di far riaffiorare ricordi ed emozioni personali”, afferma Maria Vittoria Barroero del DLF.

Romanzo di formazione e di memoria, La Capofamiglia accompagna il lettore in un viaggio tra affetti, legami familiari e ricordi che attraversano il tempo. La scrittura, scorrevole e intensa, rende la lettura immediata e coinvolgente.

L’opera sta raccogliendo un significativo consenso di pubblico e critica, confermato dalle numerose presentazioni che ne stanno accompagnando il percorso.

Al termine dell’incontro, la Clinica San Michele offrirà ai partecipanti un aperitivo con l’autrice, in un momento di incontro e convivialità nel segno dell’ospitalità della struttura.

Redazione

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