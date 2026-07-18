Pallare si accende con il 32° Motoraduno: una domenica tra motori, musica e convivialità

Domani, domenica 19 luglio, gli appassionati delle due ruote si daranno appuntamento a Pallare per il 32° Motoraduno, organizzato dal Moto Club Polizia di Stato Savona e Punto Moto, con la collaborazione di AVIS Pallare.
Sono le ultime ore disponibili per iscriversi a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate motociclistica, che richiamerà partecipanti da tutto il territorio.
Il check-in e le iscrizioni prenderanno il via alle 8.30 presso gli Impianti Sportivi di Pallare, punto di partenza della manifestazione. Dopo il ritrovo, i motociclisti prenderanno parte al tradizionale motogiro, seguito dal pranzo in compagnia.
Per chi sceglierà di arrivare già dalla sera precedente, il programma prevede un'atmosfera di festa con stand gastronomici, bancarelle, musica dal vivo con la cover band 883, discoteca con bar e la possibilità di campeggiare nell'area dedicata agli iscritti.
Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite il sito di Punto Moto.