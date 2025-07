Spotorno, WWF e FIPSAS scoprono nel rio Canino una moria di anguille tra scarichi fognari e rifiuti

Prosegue l’attività di controllo delle Guardie del WWF di Savona, in collaborazione con le Guardie FIPSAS, per garantire il rispetto delle norme ambientali, ittiche e faunistiche a tutela del territorio. Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, le Guardie hanno riscontrato nel Comune di Spotorno, in via Puccini, una grave situazione di degrado ambientale e sanitario nel torrente rio Canino, all’interno di un canale cementato adiacente al tracciato ferroviario.

Nel canale, quasi completamente privo d’acqua a causa di probabili deviazioni o chiusure a monte con conseguente prelievo idrico, sono state trovate numerose anguille morte (per un peso complessivo stimato tra i 10 e i 15 kg), uccise verosimilmente dal surriscaldamento delle poche pozze d’acqua rimaste e dalla presenza di liquami provenienti da diversi scarichi fognari, sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la regolarità. All’interno del rio sono stati rinvenuti anche numerosi rifiuti abbandonati.

Il rio Canino nasce nell’area a monte della grotta del Mortou, una zona carsica di grande rilevanza per la biodiversità, ed è affluente del Torrente Crovetto. L’Anguilla anguilla è una specie protetta e minacciata, classificata dalla IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) come in pericolo critico di estinzione.

Le Guardie WWF e FIPSAS stanno proseguendo gli accertamenti per individuare le responsabilità che hanno portato all’improvvisa carenza d’acqua e alla presenza di scarichi fognari nel rio.