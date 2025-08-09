Laigueglia accoglie la tappa pre-finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema”

Laigueglia accoglie questa sera la tappa pre-finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema” prima della finale nazionale

E' il concorso nazionale che valorizza bellezza, talento e personalità delle giovani aspiranti Le luci, il fascino e il talento saranno protagonisti a Laigueglia per l’attesissima tappa di “Una Ragazza per il Cinema”, il concorso nazionale che valorizza bellezza, talento e personalità delle giovani aspiranti artiste italiane. A fare da cornice a questo appuntamento, il suggestivo borgo marinaro di Laigueglia.

L’evento organizzato dall’Associazione Vecchia Loano, vedrà anche la partecipazione di ospiti speciali, momenti musicali e performance artistiche che arricchiranno la serata.

Presentano la serata Ilaria Salerno e Luca Valentini, fotografia a cura di Mauro Caruso.

“Una Ragazza per il Cinema” non è solo un concorso di bellezza: è una vetrina per giovani donne pronte a intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda, grazie a formazione, workshop e opportunità concrete.