Alassio “SeaExperience”. Un'estate tra natura, sport e avventura nel cuore del Ponente Ligure

Anche per l’estate 2025 la Marina di Alassio, società partecipata del Comune di Alassio, lancia un invito irresistibile a vivere il mare come mai prima d'ora, con un'offerta di attività e servizi che va ben oltre il classico e sempre molto apprezzato relax sulla spiaggia di Alassio. “Attraverso il progetto Sea Experience – spiega il presidente Rinaldo Agostini - la Marina si propone come punto di riferimento per un'esperienza completa, capace di unire natura, sport, divertimento e scoperta del patrimonio locale”. La proposta di Sea Experience è ricca e variegata, pensata per soddisfare ogni tipo di desiderio: escursioni in barca all’isola Gallinara, un'opportunità unica per scoprire le bellezze naturalistiche e storiche di questo iconico isolotto; bio snorkeling con immersioni guidate alla scoperta della ricca biodiversità marina, con un approccio rispettoso e consapevole dell'ambiente; avvistamento cetacei per emozionanti uscite in mare aperto per incontrare delfini e balene nel Santuario Pelagos; serate a bordo per aperitivi e cene sotto le stelle, per vivere la magia del tramonto e della notte in mare; visite al sito archeologico subacqueo per un viaggio affascinante nel passato, esplorando i resti sommersi che raccontano la storia millenaria della costa ligure. Ma le proposte non finiscono qui. Sea Experience include anche, grazie al Circolo Nautico Al Mare di Alassio (CNAM), scuola di vela per chi desidera imparare l'arte della navigazione o perfezionare le proprie tecniche e marcia acquatica con Alassio Wave Walking CNAM per un'attività salutare e divertente per mantenersi in forma. “L'iniziativa – aggiunge Rinaldo Agostini - si propone di valorizzare il vasto potenziale del Porto Luca Ferrari come centro propulsore di attività turistiche e sportive, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di connettersi profondamente con l'ambiente marino e il territorio circostante”. Per scoprire tutti i dettagli e prenotare la prossima avventura è possibile visitare il portale turistico della Città di Alassio, www.visitalassio.com, nella sezione Attività.