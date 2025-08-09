Alassio Piazza Partigiani il concerto del Complesso Bandistico “Città di Alassio”

Lunedì 11 agosto alle ore 21, Alassio, nella sua splendida agorà di Piazza Partigiani, affacciata sul mare, ospiterà il Complesso Bandistico “Città di Alassio”. Diretto dal Maestro Giovanni Puerari, sarà protagonista di un concerto che unisce tradizione e qualità artistica. Da sempre presente nelle principali ricorrenze e celebrazioni cittadine, dalla festa patronale ai grandi eventi che scandiscono la vita della comunità, il Complesso Bandistico accompagna con la propria musica i momenti più significativi di Alassio. In questa occasione sarà al centro della scena, offrendo al pubblico un programma capace di emozionare e coinvolgere. Il soprano Alessandra Di Gangi interpreterà brani di grande intensità, mentre a condurre l’evento sarà Renata Vallò.

L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.