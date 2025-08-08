Noli, sabato 9 agosto in concerto il tenore "di casa": in Piazza Chiappella una serata con Davide Pastorino

Sabato 9 agosto alle ore 21.30, in piazza Chiappella a Noli, si terrà il concerto del tenore Davide Pastorino, organizzato con ingresso gratuito. L’appuntamento ha un significato particolare, perché Pastorino – trent’anni, originario proprio di Noli – torna a esibirsi nella sua città dopo un percorso artistico sviluppato tra l’Italia e l’estero.

Nel corso degli anni, il tenore ha collaborato con l’Orchestra Nazionale Bulgara SIF309 e ha preso parte a numerosi concerti e iniziative culturali, ottenendo riconoscimenti ufficiali da parte della Regione Liguria, che ne ha premiato l’attività in quattro diverse occasioni.

Accanto all’attività artistica, Pastorino ha preso parte a diversi progetti benefici in ambito internazionale, in particolare in Corsica e in Francia, dove è stato nominato cittadino onorario di Isola Rossa per l’impegno in favore di iniziative solidali rivolte a malati oncologici.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti italiani e francesi, tra cui Silvio Pozzoli, Moreno Ferrara, Marco Grasso, Jeane Manson, Sylvie Vartan, Michelle Mallory, e con il quartetto femminile Alter Echo String Quartet, già coinvolto anche nei progetti artistici di Andrea Bocelli.

Il concerto di Noli vedrà Pastorino affiancato da una formazione musicale composta da Angela Zapolla (violino), già attiva con Il Volo, Renga e Bastille, da Anhel Osé Osvaldo al basso (collaboratore di Ricky Portera), oltre a batteria, chitarra e pianoforte. Saranno presenti anche due ospiti della serata: il fisarmonicista Massimiliano Pettinato e il cantante Eliano Giusto.

L’evento, organizzato in una delle piazze più rappresentative del centro storico, rappresenta l’occasione per il pubblico locale di assistere a una serata musicale in compagnia di un artista legato al territorio, che torna a esibirsi “a casa” dopo numerosi concerti in altre regioni italiane e all’estero.