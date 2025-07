Liguria e Piemonte unite da musica e sapori: la sinergia "Nord Ovest Cultura" tra Ponente Vibes e Monferrato On Stage prende forma a Piea

Prosegue e si rafforza il legame tra Liguria e Piemonte nel segno della cultura, della musica e dell’enogastronomia grazie alla collaborazione tra Ponente Vibes e Monferrato On Stage, due rassegne che condividono l’obiettivo di valorizzare i rispettivi territori attraverso esperienze autentiche.

Dopo la firma ufficiale del protocollo Nord Ovest Cultura avvenuta a Moncalvo lo scorso 28 giugno, il gemellaggio tra le due regioni entra nel vivo: sarà Piea, in provincia di Asti, a ospitare la prima occasione concreta di collaborazione sul campo. Domenica 27 luglio, in occasione della chiusura di Kaptura – The woodland experience, le eccellenze gastronomiche liguri saranno protagoniste accanto a quelle piemontesi, con la partecipazione del Circolo Giovane Ranzi di Pietra Ligure, in rappresentanza del Ponente ligure.

Un momento simbolico ma anche gustoso, che segna l’avvio di una rete interregionale pensata per generare scambi culturali duraturi. La collaborazione si rinnoverà il 14 agosto a Finale Ligure, dove sarà il Piemonte a ricambiare l’ospitalità portando i suoi sapori sulla Riviera.

Il progetto Nord ovest cultura ufficializza una sinergia culturale, turistica ed enogastronomica tra la Liguria e il Piemonte e rappresenta un’opportunità preziosa per instaurare un dialogo concreto tra i due territori", ha dichiarato il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri. "Sono convinto che la collaborazione e l’unione che si è creata tra il festival Ponente Vibes e la rassegna Monferrato On Stage sia di grande esempio per tutte le realtà locali", ha aggiunto.

Sulla stessa linea Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS: "Per noi, ma penso anche per loro, è prestigioso poter iniziare questo rapporto interregionale che si basa, come entrambi i festival, sulla musica, sull’enogastronomia e sull’identità dei territori".

L'EVENTO DI PIEA

Dal 24 al 27 luglio, il festival farà tappa al campo da tamburello di Piea, in provincia di Asti, per quattro giorni di concerti gratuiti in occasione della terza edizione di Kaptura – The woodland experience.

L'evento, organizzato da Fondazione MOS e dalla Pro loco di Piea, è nato nel 2023 grazie al progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero e oggi prosegue in autonomia, rafforzando il legame tra cultura e territorio.

Si parte giovedì 24 luglio con Roots rock, una serata organizzata in collaborazione con lo storico locale Il Peocio di Trofarello, che vedrà sul palco le band autoctone Inferno e il tributo Michael Schenker experience. Venerdì 25 sarà la volta del Metal midnight forest, con quattro formazioni tra le più significative del panorama metal italiano: Necrodeath, Mortuary Drape, Deathless Legacy e Necroart.

Sabato 26 luglio è in programma la Purple night, un concerto dedicato ai Deep Purple. Protagonisti sul palco saranno il chitarrista Andrea Braido e il cantante e polistrumentista Michele Luppi, accompagnati dalla loro band. In apertura si esibiranno i Dobermann. Le prime tre serate si concluderanno con un omaggio a Ozzy Osbourne. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30.

La giornata di domenica 27 luglio vedrà salire sul palco i The Originals, un progetto inedito che unisce due pilastri della musica reggae e ska italiana, Africa Unite e The Bluebeaters. Dieci musicisti si alterneranno sul palco in un flusso continuo di brani dei due gruppi.

La serata di domenica sarà speciale anche per la gastronomia, grazie al progetto Nord ovest cultura, che sancisce un gemellaggio tra Piemonte e Liguria. A partire dalle 19, lo stand food & beverage vedrà la collaborazione tra il team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food e una delegazione di Pietra Ligure, rappresentata dall'associazione Circolo Giovane Ranzi. Alle tipicità piemontesi si affiancheranno piatti liguri come la cima alla ligure e le trofie al pesto, abbinati a vini come il Vermentino.

La rassegna continuerà con le tappe di Roatto (3 agosto), Portacomaro (22 agosto), Ferrere (29 agosto), Camerano Casasco (7 settembre) e San Marzano Oliveto (13 settembre).