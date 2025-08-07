"Gl’Innamorati" di Goldoni: giovani talenti in scena al "Gassman" di Borgio Verezzi il 17 e 18 agosto

Si è svolta questa mattina, presso la sala consiliare comunale, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Gl’innamorati di Carlo Goldoni, messo in scena dalla Compagnia del Barone Rampante con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi.

L'opera sarà rappresentata il 17 e 18 agosto 2025 alle ore 21.30 sul palco del Teatro Vittorio Gassman e farà tappa anche ad Alassio il 20 agosto, nella suggestiva cornice del Parco San Rocco. Un evento teatrale fuori cartellone del Festival di Borgio Verezzi, ma che ne condivide a pieno lo spirito culturale e territoriale.

Alla guida del progetto tre ex allievi della compagnia – Gaia Capelli, Gaia De Giorgi e Iacopo Ferro – oggi giovani professionisti del panorama teatrale italiano che, partiti dallo stesso punto, portano avanti percorsi distinti ma con un’identità condivisa: quella del Barone Rampante, associazione culturale e di promozione sociale che si ispira all’omonimo personaggio calviniano, simbolo di indipendenza e visione.

Protagonisti sul palco insieme ai tre registi anche i giovani attori e attrici della compagnia, di età compresa tra i 13 e i 27 anni, che hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze di crescita artistica e personale all’interno del gruppo dell'associazione fondata da Marcella Rembado, figlia del compianto Enrico Rembado, storico sindaco di Borgio Verezzi, ideatore del Festival teatrale e promotore del Teatro Gassman.

“Quanti si saranno specchiati in noi?” – la domanda di Goldoni diventa punto di partenza per uno spettacolo che racconta con ironia e delicatezza le dinamiche amorose e sociali del Settecento, restituendole al pubblico di oggi attraverso una messinscena vitale, sincera, costruita con due cast differenti, momenti coreografici e una scenografia che gioca tra ironia e malinconia.

Durante l’incontro è emersa la volontà di coinvolgere il pubblico più giovane senza rinunciare alla profondità dell’opera originale, con una chiave interpretativa moderna, ma rispettosa del testo goldoniano. Una creazione collettiva nata dentro una scuola di teatro, e cresciuta come progetto culturale condiviso.

Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi sono volti noti al pubblico del Festival teatrale di Borgio Verezzi, in particolare dell'edizione ancora in corso: Ferro ha recentemente preso parte alla commedia La coppia più sexy d’America, accanto a Francesca Reggiani e Antonio Catania, con la regia di Marco Carniti; De Giorgi ha interpretato Lucia ne I Promessi Sposi, per la regia di Giuseppe Argirò. Un ritorno a casa, dunque, per entrambi.

La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco Renato Dacquino e della consigliera con delega al “Paese del Teatro” Sonia Garofalo, che hanno ribadito l’importanza di sostenere le realtà culturali giovanili e il valore del teatro come luogo di comunità e crescita.