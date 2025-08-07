Andora, grande musica a Rollo con "Note fra gli ulivi"

Sabato 9 agosto nel pittoresco Borgo di Rollo (Andora), penultimo appuntamento della XVI edizione della rassegna musicale "Notte tra gli ulivi", patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, ormai un classico imperdibile per gli appassionati della musica di qualità.

Questa volta ospite del Borgo sarà l’Essential Jazz Quartet, con Sabrina Bonfadelli, voce e flauto traverso, Giovanni Amelotti, pianoforte, Massimo Malco, basso, Nicola Ramella, batteria, nel concerto intitolato ”Tra Swing & Bossanova”.

Caratterizzato da un sound moderno ed eclettico, il quartetto propone nei suoi live set un repertorio che affonda le sue radici nella passione appunto per lo swing e la bossanova. Un sound dai toni caldi che trasporta il pubblico in una dimensione leggera e solare. Il quartetto è caratterizzato dalla incredibile voce di Sabrina Bonfadelli, accompagnata dal suono morbido e armonioso del suo flauto traverso.

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30. Un’occasione non solo per sentire buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.