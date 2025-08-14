 / Attualità

Allarme siccità ad Arnasco: ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile

La misura si è resa necessaria per evitare possibili interruzioni del servizio idrico e tutelare la salute pubblica

 Il Comune di Arnasco ha emanato un’ordinanza per fronteggiare la perdurante siccità che sta riducendo le risorse idriche disponibili sul territorio. Il provvedimento, firmato dal vicesindaco, invita la popolazione a “contenere al massimo i consumi dell’acqua potabile, limitandoli esclusivamente agli usi domestici”.

La misura si è resa necessaria per evitare possibili interruzioni del servizio idrico e tutelare la salute pubblica.

L’invito è quindi chiaro: usare l’acqua con parsimonia, evitando sprechi e destinando le risorse solo a necessità domestiche, fino a nuova comunicazione.

Maria Gramaglia

