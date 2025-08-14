Finale, Simonetti sul nuovo parcheggio a Finale : "In realtà per i finalesi non c’è molto da festeggiare"

Simona Simonetti, del gruppo di opposizione "Scelgo Finale", interviene sui nuovi parcheggi che saranno a disposizione della città.

"L’amministrazione Berlangeri - dice ha annunciato con grande enfasi, l’apertura del parcheggio di via Lunari e della Piaggio. Gli assessori hanno realizzato un video autocelebrativo in cui espongono come è stato risolto il problema dei parcheggi. In realtà per i finalesi non c’è molto da festeggiare. Il parcheggio Piaggio prevede un costo orario per i finalesi più alto che negli altri stalli a pagamento (1€ l’ora invece di 0,80) mentre sarà più conveniente per i turisti. Il parcheggio di via Lunaro dovrebbe costare 145.000€ per essere realizzato in un area privata la cui concessione scadrà il 9 giugno 2027.

Di fatto questi due parcheggi sono un pessimo affare per i cittadini, in un caso la tariffa è più alta e nell’altro sono stati spesi un sacco di soldi per soli due anni di utilizzo".

"Nel parcheggio in via Lunaro a Calvisio- prosegue - i lavori iniziati il 9 Luglio si prevedeva durassero 30 giorni. Alla scadenza sono stati aperti la metà dei posti mancano completamente i cartelli con indicazioni e i posti non sono delimitati. Per ora si tratta di poco più di un cantiere con delle macchine. In questi giorni di tutto esaurito è pieno, ma è ragionevole dubitare che verrà utilizzato al di fuori dei giorni di Ferragosto. Infatti l’area è accessibile solo da via Lungo Sciusa strada cieca e senza marciapiedi per i pedoni, non è servito da Autobus e dista un Kilometro dalla spiaggia più vicina. Inoltre, è situato in "fascia A" (piano di Bacino) ove non sono ammesse nuove edificazioni a carattere permanente probabilmente dovrà essere chiuso in caso di allerta meteo".

E conclude : "L’ area di via Lunaro è privata ed il comodato d’uso gratuito con i proprietari, interessati ad una speculazione edilizia nella zona scadrà il 9 giugno 2027. Il rinnovo della concessione è quindi vincolato alla speculazione edilizia. I Finalesi potranno parcheggiare a tariffa aumentata nelle ex aree Piaggio, dove la SERI – azienda partecipata al 99% dal Comune paga un canone sostanzioso. Se il parcheggio non dovesse rendere come previsto il debito sarà in carico ad una società interamente comunale. Alternativamente potranno parcheggiare, senza tariffa oraria, in via Lunari per i prossimi 20 mesi dove sono stati investiti a fondo perduto 145.000€ delle tasse dei finalesi".