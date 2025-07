“Accendiamo una stella”: spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazione CRESC.I ODV

L'intrattenimento incontrerà la solidarietà stasera, domenica 27 luglio, a Savona, alle ore 20:30 nell’anfiteatro dei giardini “Isola della Gioventù”, alle Fornaci con lo spettacolo “Accendiamo una stella”, un evento di beneficenza a favore dell’Associazione CRESC.I ODV. La serata, a ingresso libero, si preannuncia ricca di musica, danza e solidarietà.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti e gruppi che hanno scelto di esibirsi gratuitamente per sostenere i progetti promossi da CRESC.I, realtà attiva sul territorio a supporto dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci saranno ASD Oasi Latina, Vocal Care, ASD JBallet, ASD Dance for Fun, oltre all’Associazione CRESC.I stessa e AICS Savona. A far ballare il pubblico anche i DJ El Roco e DJ K51.

Le offerte raccolte durante la serata saranno interamente destinate a finanziare i progetti educativi, sociali e assistenziali portati avanti dall’associazione, impegnata da anni nella promozione del benessere e dell’inclusione dei più piccoli.

L’evento, patrocinato dal Comune di Savona e inserito nel programma di iniziative culturali a sostegno della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027, è realizzato con la collaborazione di AICS e delle scuole di danza e canto coinvolte.