"Teatri, Festival e Rigenerazione dei Territori": ad Albenga un convegno sul ruolo del teatro nel paesaggio

Si svolgerà mercoledì 30 e giovedì 31 luglio all’interno del Festival Terreni Creativi nella sezione Conversazioni, il convegno dal titolo “Teatro, Festival e rigenerazione dei territori”, realizzato da Terreni Creativi Aps in collaborazione con Kronoteatro, col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo tramite il bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2025, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione De Mari, Coop Liguria, Fondazione Oddi, Ristorante Le Rapalline e con il patrocinio di Università Alma Mater di Bologna e Università di Genova.

Dopo il successo della sua prima edizione nel 2024 dal titolo "Per-formare i luoghi", che ha visto protagonisti operatori e studiosi italiani e francesi confrontarsi sul ruolo del teatro nel paesaggio, l'appuntamento di quest'anno si concentrerà sul tema "Teatri, festival e rigenerazione dei territori".

La due giorni di studi è frutto della curatela di due figure di spicco nel panorama accademico italiano: il professor Matteo Paoletti, associato in Discipline dello spettacolo e vice-coordinatore del DAMS presso l'Università di Bologna, e la professoressa Livia Cavaglieri, associata nelle medesime discipline all'Università di Genova.

Scopo fondamentale degli incontri è riflettere sulle possibili strategie da implementare sul territorio in una molteplice relazione che includa realtà culturali (in primo luogo teatrali), il terreno produttivo assieme ai suoi luoghi più indicativi (nel caso di Terreni Creativi: serre, locande, frantoi, microimprese, aziende agricole) e governance/decisori locali.

L'attività scientifica, infatti, si pone come supporto alle realtà locali impegnate nel progetto, per aggiornare i modelli d’azione sul territorio, al fine di contribuire all’individuazione delle best practices e rendere i progetti economicamente autosufficienti, oltre la durata del finanziamento.

Il forte convincimento è quello che lo sviluppo sostenibile dei luoghi debba necessariamente passare per un’economia di rete che sia in grado di sviluppare relazioni di collaborazione multilivello e che, in questo caso, abbiano come principale vettore la cultura e le arti performative al fine di ricadute positive sul tessuto sociale ed economico di riferimento.

A garanzia della qualità e della profondità delle discussioni, il convegno si avvale di un comitato scientifico composto da esperti del settore: Livia Cavaglieri (Università di Genova), Marco Consolini (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), Roberta Gandolfi (Università di Parma), Stefano Locatelli (Sapienza Università di Roma), Roberta Paltrinieri (Università di Bologna), Matteo Paoletti (Università di Bologna) e Giulia Taddeo (Università di Genova).