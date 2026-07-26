Savona, alle Fornaci la commemorazione dell'83° anniversario dell'uccisione di Lina Castelli e Maria Pescio

Domenica 26 luglio alle ore 10,30 presso la Scuola di Infanzia “Emma Giribone” di Savona, si svolgerà, organizzata dalla Sezione Anpi Fornaci “G. Lagorio”, una commemorazione in occasione dell’83° anniversario dell’uccisione di Lina Castelli e Maria Pescio, rispettivamente di 22 e di 29 anni.

Nella giornata immediatamente successiva alla caduta del fascismo, anche a Savona si svolse, con uno sciopero generale, una grande manifestazione popolare a favore della pace: partendo dalle fabbriche, una grande folla attraversò la città inneggiando alla libertà e abbattendo i simboli del regime fascista; un gruppo di manifestanti riuscì a liberare alcuni prigionieri politici dal carcere di Sant’Agostino.

Verso sera, nel quartiere Fornaci, davanti alla caserma della Milizia Portuale (l’attuale scuola dell’infanzia “Giribone”), una affollata dimostrazione chiese il disarmo dei militi e la cancellazione degli emblemi fascisti. L’ufficiale comandante della Milizia fece aprire il fuoco dalle finestre sulla folla, provocando una trentina di feriti e la morte di Lina Castelli e di Maria Pescio, che si possono considerare le prime cadute della lotta di liberazione.