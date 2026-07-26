Cultura ed arte ad Albisola: in scena la performance teatrale "Luzzati: Il Reale Immaginario"

L’associazione Albisola per Albisola APS, con il patrocinio della Città di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina, presenta la performance teatrale "Luzzati: Il Reale Immaginario".

L'appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio, nella suggestiva cornice della Passeggiata Eugenio Montale ad Albisola Superiore, proprio di fronte alla panchina monumentale “Onda”.

L'evento vedrà la performance a cura di Teatro Madness, sotto la regia di Daniela Balestra, per una serata all'insegna dell'arte, della suggestione e dell'omaggio al grande maestro ligure.

Dettagli dell'evento e orari

Per permettere a un vasto pubblico di partecipare e godere dello spettacolo in totale comodità, la performance si terrà in due repliche:

● Prima replica: ore 21.15

● Seconda replica: ore 22.00

Location: Passeggiata E. Montale – Di fronte alla panchina monumentale “Onda” (Albisola Superiore). Il Drago di Luzzati: il cuore fiabesco de "L'Onda"

La performance si terrà proprio davanti al tratto centrale della panchina monumentale "L'Onda", trasformata da Emanuele Luzzati in un grande palcoscenico ceramico di 33 metri a cielo aperto.

Protagonista dell'opera è un grande drago sinuoso e coloratissimo, realizzato in tessere policrome con l'atelier Ceramiche Il Tondo. Con il suo inconfondibile stile fiabesco, il maestro genovese ha creato una delle sue ultime grandi opere pubbliche (inaugurata nel 2005), capace di fondere la tradizione ceramica albisolese con la magia del teatro e della fantasia affacciata sul mare.

