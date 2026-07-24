Il 30 luglio il jazz incontra il mare: Andrea Grillone Trio protagonista della 14ª Rassegna Jazz Estiva al Ristorante Boma di Varazze

Prosegue con grande successo la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma, l’appuntamento che ogni estate trasforma la terrazza affacciata sulla Marina di Varazze in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto.

Giovedì 30 luglio alle ore 20.00 sarà la volta dell’Andrea Grillone Trio, formazione composta da Andrea Grillone al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Giovane pianista tra i più interessanti della nuova scena jazz italiana, Andrea Grillone si distingue per un linguaggio musicale elegante e contemporaneo, capace di coniugare tecnica, sensibilità espressiva e grande capacità comunicativa. Insieme a due musicisti di grande esperienza come Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto, darà vita a un concerto raffinato, dove il dialogo tra gli strumenti accompagnerà gli ospiti in un’esperienza coinvolgente.

Come da tradizione della rassegna, il concerto si svolgerà durante la cena, offrendo un perfetto equilibrio tra musica dal vivo e gastronomia. La terrazza del Boma, affacciata sul porto turistico di Varazze, rappresenta una cornice esclusiva nella quale vivere una serata dedicata al gusto, alla cultura e alle emozioni.

La 14ª Rassegna Jazz Estiva conferma così il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli amanti del jazz e della buona cucina, proponendo artisti di qualità in un contesto unico sul mare della Riviera Ligure.

Informazioni

14ª Rassegna Jazz Estiva

Andrea Grillone Trio

📅 Giovedì 30 luglio 2026

🕗 Ore 20.00

📍 Ristorante Boma – Marina di Varazze

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