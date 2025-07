Rivoluzione nel Trasporto Pubblico Ligure: entro il 2026 addio ai biglietti cartacei, la Regione punta sulla bigliettazione elettronica

È una svolta attesa e desiderata quella che si prepara a vivere il trasporto pubblico locale in Liguria.

Entro il 2026, infatti, l'intera rete regionale adotterà "Liguria Go", un innovativo sistema di bigliettazione elettronica basato sul concetto di "account based ticketing" (ABT).

Questo significa che i titoli di viaggio non saranno più legati a tessere fisiche, ma a un account digitale personale, identificabile tramite QR Code, app o carta bancaria, con gestione centralizzata di tariffe e biglietti.

Il progetto complessivo, dal valore di ventidue milioni e mezzo di euro interamente finanziati dalla Regione, include la sostituzione di tutte le obliteratrici obsolete, l'eliminazione degli strumenti di emissione di biglietti fisici, e il collegamento di tutti i mezzi (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un sistema di Internet of Things, supportato da un server centralizzato e da dieci anni di manutenzione.

Gli interventi di installazione sono già in corso.

Sulla rete AMT di Genova, i nuovi strumenti a bordo dei mezzi permettono già la validazione dei tradizionali biglietti cartacei tramite QR Code, mentre la vendita dei biglietti dematerializzati sarà avviata tra fine anno e inizio 2026.

L'installazione completa a Genova è prevista per la prossima estate. Nel savonese (TPL Linea) e nello spezzino (ATC), così come nell'imperiese (Riviera Trasporti), la messa in esercizio completa del sistema è attesa per l'autunno, con le installazioni hardware già concluse per le ultime due.

"Liguria Go rappresenta una vera e propria rivoluzione – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – che permetterà una mobilità più semplice, flessibile e integrata: la Liguria è una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Si tratta del modello più moderno e usato nelle capitali europee come Londra, Oslo, Amsterdam, e in metropoli come New York e Chicago".

Il progetto unificherà le quattro principali aziende di Trasporto Pubblico Locale della regione (AMT, TPL Linea, ATC e Riviera Trasporti), coinvolgendo circa 1500 autobus e oltre 6000 dispositivi tra obliteratrici, console di bordo, biglietterie, terminali di controllo e rivendite autorizzate. L'obiettivo è creare un sistema di bigliettazione elettronica unitario a livello regionale, gestito da una struttura centralizzata e supportato da canali di vendita interamente digitali.

"Dopo una fase di transizione – aggiungono Bucci e Scajola – i biglietti cartacei tradizionali verranno sostituiti da quelli digitali, e una volta concluse le installazioni e il cablaggio dei mezzi, tutto il trasporto pubblico locale ligure avrà a disposizione un unico sistema di gestione e monitoraggio dei servizi. L’introduzione di un account digitale personale permetterà di abbonarsi con le stesse modalità a tutti i servizi sui vari territori, con una app unificata e valida per acquistare su tutto il territorio regionale".

I benefici attesi sono notevoli, in termini di semplificazione per gli utenti e di risparmio, sia per gli utilizzatori abituali che per i turisti: il sistema applicherà automaticamente la miglior tariffa disponibile (biglietto singolo, carnet o giornaliero) in caso di pagamento con carta di credito. Si prevede inoltre una più efficiente lotta all’evasione, un monitoraggio capillare del servizio e del numero dei passeggeri, e una maggiore accessibilità all’acquisto dei titoli di viaggio, con conseguente aumento dei ricavi.

Il "cervello informatico" del sistema è già predisposto nella server farm di Liguria Digitale, presso il WTC di Sampierdarena, mentre il software è in fase di configurazione e test. La connessione dell'intera flotta al sistema centrale permetterà di localizzare ogni mezzo e fornire ai passeggeri previsioni precise sull'arrivo alle fermate, facilitando la programmazione dei viaggi.

"Liguria Digitale ha seguito e preso in carico questo progetto, particolarmente avanzato e ambizioso, fin da subito – spiega Riccardo Battaglini, direttore della Business unit PA di Liguria Digitale – investendo energie e risorse per arrivare, a questo punto, a quello che è il vero e proprio ultimo miglio di un sistema inevitabilmente ampio e complesso. Il cuore tecnologico che consentirà di avviare e mandare a regime nella nostra regione questo strumento di bigliettazione elettronica sarà ospitato nella server farm di Liguria Digitale, e rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra regione, che compie in questo modo un nuovo e significativo passo in avanti verso una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi, come sta avvenendo, ad esempio, in campo sanitario.”

La gara d'appalto per la realizzazione del sistema è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da AEP Ticketing Solutions ed Engineering ingegneria informatica.