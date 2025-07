Savona, Agnese Pini presenta il libro "La verità è un fuoco" a "Parole ubikate in mare"

Il 29 luglio, alle ore 21.15 in piazza Sisto IV, torna “Parole ubikate in mare”, la rassegna letteraria curata dalla Libreria Ubik di Savona, in collaborazione con il Comune di Savona, il Comune di Albissola Marina e con il contributo di BPER Banca. L’appuntamento è con Agnese Pini, giornalista, scrittrice e Direttrice de La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale.

Insieme a Renata Barberis e Margherita Sirello, Agnese Pini presenterà il suo ultimo libro, La verità è un fuoco. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà al coperto nell’Atrio del Comune, adiacente alla piazza.

La verità è un fuoco è un racconto intimo, coraggioso e necessario: la storia di una figlia che, a distanza di anni, trova finalmente le parole per interrogare il padre e affrontare con lucidità e amore un segreto familiare bruciante.

Agnese ha tredici anni quando scopre, per caso, che suo padre è stato un prete. Succede rovistando in un cassetto, dove trova un piccolo album rosso con scritto sopra “don Pini”. All’interno, fotografie di un giovane sacerdote assorto nei pensieri. Da quel giorno la sua infanzia finisce, lasciando spazio a un’adolescenza segnata da domande che non trovano risposta. Ventisei anni dopo, quel segreto diventa il cuore di un libro che è insieme confessione, indagine e testimonianza.

Con una scrittura limpida e vibrante, Agnese Pini dà voce alle domande mai poste, ai silenzi del padre, al dolore e all’amore che hanno segnato la storia dei suoi genitori: cosa ha spinto don Pini a lasciare il sacerdozio? Dove ha trovato la forza per infrangere regole e aspettative, per inseguire l’amore di una donna, Mira, dagli occhi verdi? E soprattutto, cos’ha significato per lui vivere con una verità così difficile da raccontare, così profondamente radicata nell’anima?

Il libro è anche un viaggio nella memoria, un confronto tra ciò che una figlia ha visto e ciò che ha solo intuito, alla ricerca di un padre che era un uomo prima di diventare suo padre.

Agnese Pini ha deciso di diventare giornalista il giorno degli attentati dell’11 settembre. Si è laureata in Lettere all’Università di Pisa e ha iniziato la sua carriera scrivendo di cronaca nera e giudiziaria per Il Giorno. Nel 2019, a soli 34 anni, è diventata la prima donna a dirigere La Nazione. Dal 2022 guida anche Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, assumendo la direzione di tutti i quotidiani del gruppo Monrif. Da un mese è Presidente della casa editrice Longanesi.