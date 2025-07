Finale Ligure accoglie il Piemonte: cultura e sapori tra colline e mare

Nord Ovest Cultura: arti, eventi e territorio tra Piemonte e Liguria. Il 14 agosto a Finale Ligure, nell’ambito del "Finale Music Festival", sarà il Piemonte ad andare in Liguria, con un ricco programma di eventi culturali e artistici.

La partnership sancita dal progetto Nord Ovest Cultura, siglato a Moncalvo (Asti) lo scorso 28 giugno, proseguirà il 14 agosto a Finale Ligure (Savona), nell’ambito del "Finale Music Festival", dove sarà “il Piemonte ad andare in Liguria”. Vini e tipicità piemontesi, infatti, saranno protagonisti di una data del Ponente Vibes, a sostegno di questo nuovo sodalizio enogastronomico.

La delegazione, totalmente monferrina, sarà composta da una rappresentanza di Monferrato On Stage, unitamente a Consorzio del Barbera e Vini del Monferrato, Enoteca Regionale dell’Albugnano, Associazione Produttori Monferrato Excellence e Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato.

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare e divulgare, promuovendo sia in chiave culturale che turistica, un gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria. Questo avverrà attraverso una vera e propria attività condivisa tra Monferrato On Stage e Ponente Vibes (patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano), per creare uno scambio territoriale, culturale e turistico grazie a musica ed enogastronomia.